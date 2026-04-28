便宜を図ってもらう見返りに、文部科学省の元局長の息子を不正に入学させた罪に問われた東京医科大学の元理事長らの裁判で、最高裁は27日付で、元理事長らの上告を退ける決定をしました。元理事長らの執行猶予付きの有罪判決が確定することになります。

東京医科大学の元理事長・臼井正彦被告（85）と元学長の鈴木衛被告（76）は、文部科学省の私立大学支援事業で便宜を図ってもらう見返りに、元局長の息子を不正に合格させたとして贈賄の罪に問われていました。

臼井被告らは無罪を主張していましたが、1審の東京地裁は「試験結果に加点したことは不相当に有利に扱うものであることは明らかであり、賄賂にあたる」として、臼井被告に懲役1年6か月、執行猶予4年、鈴木被告に懲役1年、執行猶予2年を言い渡しました。

2審の東京地裁も1審判決を支持したため、臼井被告らは判決を不服として最高裁に上告していました。

この事件では、東京医大で長年にわたり女子受験生などに不利となる得点操作が行われていたことが明らかになり、ほかの複数の大学の医学部でも不適切な入試が行われていたことが発覚するきっかけとなりました。