ディオールのUVプロテクター新作♡透明感仕上げの限定UVが登場

紫外線対策が欠かせない季節に、毎日のケアを格上げしてくれる新作がディオールから登場します。2026年5月8日（金）より、公式オンライン限定で発売されるのは「インビジブル UV フルイド」と「インビジブル UV スティック」の2種類。高いUVカット効果はもちろん、美しい仕上がりや使い心地にもこだわった、大人女性にふさわしいラグジュアリーなUVプロテクターです。

みずみずしく守るUVフルイド

「インビジブル UV フルイド」は、30mL、9,460円（税込）です。SPF50+／PA++++の高い紫外線防御力を備えながら、軽やかな使用感を実現した日焼け止め乳液。

みずみずしくなめらかなテクスチャーで、肌にするすると広がり、べたつきや白浮きを感じにくい透明な仕上がりが魅力です。さまざまな肌トーンになじみやすく、自然な美しさを引き立てます。

ヒアルロン酸※1とビタミンE誘導体※2を配合し、乾燥しやすい肌をやさしく保湿。肌を柔らかく整えながら、バリア機能もサポートします。

さらにメイクアップベースとしても使えるため、ファンデーションのノリや持ちの良さも期待できます。

※1酢酸トコフェロール（整肌成分）

※2ビタミンE誘導体* *酢酸トコフェロール（整肌成分）

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持ち歩きに便利なUVスティック

「インビジブル UV スティック」は、10g、9,900円（税込）。SPF50／PA++++の高い保護力を備えた、ポータブルタイプのUVプロテクターです。

クリーミーでなめらかな塗り心地ながら、仕上がりはさらりとしたマット質感。べたつかず素肌のように自然に整い、テカリが気になる季節にも心地よく使えます。

メイクの上から重ねられるため、外出先での塗り直しにも便利です。

ヒアルロン酸※1とブラー効果のあるパウダーを配合し、肌をなめらかに整えながら毛穴を自然にカバー。上品で洗練された印象の肌へ導きます。

洗練されたホワイトパッケージにも注目

2アイテムとも、ディオール オブリークのロゴモチーフをあしらったホワイトパッケージを採用。清潔感とラグジュアリー感を兼ね備えたデザインで、バッグの中に入れておくだけでも気分が上がりそう♡

毎日のUVケアを義務感ではなく、美しさを楽しむルーティンへと変えてくれる存在です。

上質なUV習慣をディオールで

紫外線から肌を守るだけでなく、使うたび美しい仕上がりまで叶えてくれるディオールの新作UVプロテクター。

朝のベースメイクにはフルイド、日中の塗り直しにはスティックと、シーンに合わせて選べるのも魅力です。

数量限定・公式オンライン限定発売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。上質なUVケアで、これからの季節をスマートに乗り切って♪