【金運心理テスト】Q1.宝の地図をイメージしてください。それはどんなもの？ Q2.宝物は見つかる？
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運心理テスト。あなたの金銭感覚が分かります。
一生懸命に働き、その成果として報酬をもらう、先祖や親の財産や土地などを引き継ぐ、作品や研究が当たり一財産を作る、投資や運用で資産を増やしていく、そして、宝くじやギャンブルで思わぬ収入を得る……お金がザクザク入ってくるイメトレをしておきましょう。
「宝の地図心理テスト」が手掛かりになるはず。
B：デジタル処理されている
B：ないと思う
【Aを選んだ人】
羊皮紙に描かれた宝の地図は、古き良き時代へのオマージュ。あなたは夢と現実を分けて考えるタイプです。
【Bを選んだ人】
デジタルな宝の地図をイメージしたあなたは、山っ気十分。「もしかしたら？」で、行動に移せる人です。
Q2. では、宝物が見つかるかどうかで、あなたのお金への信頼度が分かります。
【Aを選んだ人】
あなたの心の奥には、お金への信頼があるみたい。時が来れば、ちゃんと入ってくると思っています。
【Bを選んだ人】
あなたは、お金を信用していません。このため、いくらあっても漠然とした不安が消えないみたい。
【羊皮紙の地図で、宝物が見つかると思ったあなた】
あなたは、棚からボタモチ的なラッキーを待っています。上限を決めて運試しをすると、楽しめそう。
【羊皮紙の地図で、宝物はないと思ったあなた】
あなたは、なければないなりにやっていかれるタイプ。コツコツと貯めていくのも向いています。
【デジタルな地図で、宝物が見つかると思ったあなた】
あなたには、運用のセンスがありそう。投資の勉強をしたり、起業してみたりすると、金運が動き出します。
【デジタルな地図で、宝物はないと思ったあなた】
甘い話には乗れないタイプ。真面目に働いて稼ぐのがよさそうです。収入アップのための自己投資に力を入れて。
あなたにあった金運アップ法で、お金を呼び込みましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
「宝の地図心理テスト」金運は、いろいろな動き方をします。
一生懸命に働き、その成果として報酬をもらう、先祖や親の財産や土地などを引き継ぐ、作品や研究が当たり一財産を作る、投資や運用で資産を増やしていく、そして、宝くじやギャンブルで思わぬ収入を得る……お金がザクザク入ってくるイメトレをしておきましょう。
Q1. 宝の地図をイメージしてください。それは？A：羊皮紙に描かれている
B：デジタル処理されている
Q2. 宝物は見つかるでしょうか？A：ある気がする
B：ないと思う
あなたの山っ気、お金への信頼度が分かるQ1. では、宝の地図のイメージで、あなたの山っ気が分かります。
【Aを選んだ人】
羊皮紙に描かれた宝の地図は、古き良き時代へのオマージュ。あなたは夢と現実を分けて考えるタイプです。
【Bを選んだ人】
デジタルな宝の地図をイメージしたあなたは、山っ気十分。「もしかしたら？」で、行動に移せる人です。
Q2. では、宝物が見つかるかどうかで、あなたのお金への信頼度が分かります。
【Aを選んだ人】
あなたの心の奥には、お金への信頼があるみたい。時が来れば、ちゃんと入ってくると思っています。
【Bを選んだ人】
あなたは、お金を信用していません。このため、いくらあっても漠然とした不安が消えないみたい。
総合診断2つの心理テストの答えの掛け合わせで、「あなたが強化すべき金運」が分かります。
【羊皮紙の地図で、宝物が見つかると思ったあなた】
あなたは、棚からボタモチ的なラッキーを待っています。上限を決めて運試しをすると、楽しめそう。
【羊皮紙の地図で、宝物はないと思ったあなた】
あなたは、なければないなりにやっていかれるタイプ。コツコツと貯めていくのも向いています。
【デジタルな地図で、宝物が見つかると思ったあなた】
あなたには、運用のセンスがありそう。投資の勉強をしたり、起業してみたりすると、金運が動き出します。
【デジタルな地図で、宝物はないと思ったあなた】
甘い話には乗れないタイプ。真面目に働いて稼ぐのがよさそうです。収入アップのための自己投資に力を入れて。
あなたにあった金運アップ法で、お金を呼び込みましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)