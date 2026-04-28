10〜60代男女が選ぶ「20代男優」ランキング！ 2位は「北村匠海」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「20代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の北村匠海さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』にヒロインの夫・柳井嵩役で出演して注目を集めたほか、同年10月には主演映画『愚か者の身分』が公開されました。2026年は映画『しびれ』の公開も予定されており、多才な表現力で高い支持を得ています。
1位は、俳優の横浜流星さんでした。
2025年度NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務めるほか、2025年6月公開の映画『国宝』では歌舞伎役者役を好演し大きな話題を呼びました。2026年には藤井道人監督による主演映画『汝、星のごとく』の公開も控えており、圧倒的な知名度と実力で全世代から支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：北村匠海
2位は、俳優の北村匠海さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』にヒロインの夫・柳井嵩役で出演して注目を集めたほか、同年10月には主演映画『愚か者の身分』が公開されました。2026年は映画『しびれ』の公開も予定されており、多才な表現力で高い支持を得ています。
1位：横浜流星
1位は、俳優の横浜流星さんでした。
2025年度NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務めるほか、2025年6月公開の映画『国宝』では歌舞伎役者役を好演し大きな話題を呼びました。2026年には藤井道人監督による主演映画『汝、星のごとく』の公開も控えており、圧倒的な知名度と実力で全世代から支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)