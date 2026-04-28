きょうは晴れた所が多く、宮崎で29.7℃まで上がるなど、夏日の地点が229地点もありました。あすからGWスタートですが、今年のGWはくもりや雨の日が多くなりそうです。この時期、梅雨のような天気になることをタケノコ梅雨といいます。あすも曇天の所が多いでしょう。

【CGで見る】くもり・雨の多いGWに…あす29日(水)午後1時〜雨の予想シミュレーション

GWスタートは曇天 岩手・大槌町は断続的に雨

弱い前線が南の海上に停滞するため、東日本や西日本は雲が多くなりそうです。九州や沖縄は夜から雨が降り出してきそうです。北日本では晴れ間がありますが、山火事が続いている大槌町は午前中、通り雨があるでしょう。

日差しが乏しいので暑さは控えめ

日差しが乏しい分、東日本や西日本はきょうより気温は低くなるでしょう。きょうより5℃以上低くなる所もありそうです。

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :14℃ 釧路 :8℃

青森 :14℃ 盛岡 :14℃

仙台 :16℃ 新潟 :14℃

長野 :19℃ 金沢 :17℃

名古屋:22℃ 東京 :24℃

大阪 :22℃ 岡山 :21℃

広島 :21℃ 松江 :18℃

高知 :23℃ 福岡 :19℃

鹿児島:25℃ 那覇 :25℃

GWはタケノコ梅雨

今年のGWは南の海上に前線が停滞しやすいため、くもりや雨の日が多くなりそうです。特に、4月30日（木）から5月1日（金）はまとまった雨になり、関東から西の太平洋側で警報級の大雨になるおそれもありそうです。



次の広範囲の晴天は2日（土）までお預けとなるでしょう。3日（日）から4日（月）も、くもりや雨のすっきりしない天気になりそうです。



5日（火）から6日（水）は高気圧に覆われてようやく晴れる所が多くなり、お出かけ日和になるでしょう。