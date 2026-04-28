「ドロボーさんへ、返してください」。車の窓に貼られた、悲痛な訴え。タイヤなどが盗まれた被害、その一部始終をカメラがとらえていました。

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防犯カメラの映像には、夜明け前の駐車場に1台の軽自動車が入ってくる様子が記録されていました。白い乗用車の左側に止まると、上下黒い服装の人物が中から出てきて、車をジャッキのような物で持ち上げ、車から外した物を荷台に積み込む様子が分かります。

滞在時間わずか6分、“タイヤ泥棒”の一部始終です。

■「ブロックを下に積んで…」

現場は、滋賀県大津市にあるアミューズメント施設の駐車場です。

ビバモータース・布澤大介統括マネージャー

「泥棒が持ってきていたブロックを下に積んで（車体を）浮かした状態でタイヤを持っていかれた」

アミューズメント施設のオーナーが、中古車販売も営んでいて、被害にあった車は保管していた商品だといいます。

車の窓には“悲痛な訴え”が貼り出されていました。

犯人へ向けた張り紙

「ドロボーさんへ タイヤとホイル返して下さい。困ってます！！」

ビバモータース・布澤大介統括マネージャー

「もし返してくれたらいいかなと書いたんですが」

■張り紙で「返して」訴えも…5日後再び姿

しかし、5日後の未明。前回と似た車が、再び姿を見せたのです。

今度は右側に車を止め、作業を始めます。あっという間にタイヤを外すと、車へ積み込み、現場から走り去りました。

ビバモータース・布澤大介統括マネージャー

「もう悲しいです。かなり手慣れた感じで短時間でやっていたのでプロの泥棒だろうなと」

被害額は、およそ35万円から50万円だということです。オーナーは、警察に被害届を提出しています。