能登での起業や地域課題の解決に取り組む人を支援する新拠点「I DO NOTO BASE」。28日、その最初の入居が始まりました。



能登空港の敷地内に整備された「I DO NOTO BASE」。



「皆さんの地域課題に訴求できるような事業に拡大していければと思います。よろしくお願いします」



能登に新誕生した復興拠点に集まったのは、能登での起業や地域課題の解決を志す人たちです。

入居日初日のこの日は、8人が入居しました。





震災からの復興のため、新たななりわい創出が課題となっている能登。奥能登4市町の商工会議所によると、震災以降、脱退した会員数は368。一方、この2年間で、新たに152の会員が入会したということです。こうした中、能登の産業振興を進めようと、石川県が整備したこの施設。入居者は、半年間の入居期間の間に、それぞれの取り組みを軌道に乗せます。

そのうちの一人、普段は東京でリフォーム業などを営む丹羽昭尋さん。



この日入居・丹羽 昭尋 さん：

「ヒバの匂いもするし、杉も混じってる気がするんですよね」



これまで自宅のある山梨県から車中泊をしながら30回以上、能登に通ってきました。



今後は、能登の地域コミュニティを支える寺社仏閣の復興を行う事業を展開する予定です。

この日入居・丹羽 昭尋 さん：

「支援って1回で終わらないので、腰を据えて4,5年くらいかけて、じっくりと地域の方と関係を作りながらコミュニティを作っていく。そのためにこういったベースがあることが非常に、私には後押しになっているんでありがたいかなと思って」



新たな能登の担い手の芽は、少しずつ芽吹き始めています。

