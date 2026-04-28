サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、ゴールデンウィーク限定企画として、キッズセット購入で「オリジナルシールブック」をプレゼントする。

このシールブックは、サブウェイの“サンドイッチアーティスト”になりきって、パンや具材のシールを自由に組み合わせることで、自分だけのオリジナルサンドイッチを作ることができる内容となっている。好きなものを詰め込むほか、セットメニューのように組み合わせるなど、さまざまな形で楽しめる。２９日から数量限定で、各店在庫がなくなり次第終了する。

また、５月１３日から、夜限定のセットメニュー「ＮＩＧＨＴバリュー」のメニュー内容および販売価格を改定する。昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うとともに、内容を見直し、対象商品を拡大する。

「ＮＩＧＨＴバリュー」は毎日午後４時からサンドイッチがお得に買えるセットで、対象サンドの中から２個で９９０円（税込）で提供している。今回、夜の時間帯における需要の高まりを受け、より幅広いラインナップから選べるよう、従来の価格帯を「ライトチョイス」として継続し、新たに「リッチチョイス」を展開する。「リッチチョイス」は、少しぜいたくなサンドから選べるセットで、サンド２個で１１８０円（税込）で提供する。

「ライトチョイス」では単品価格より最大１５０円、「リッチチョイス」では最大２００円おトクに購入できる。それぞれの対象サンドは「ライトチョイス」＝〇チリチキン、えびたま、〇サラダチキン、ＢＬＴ、「リッチチョイス」＝〇スパイシークラブハウス、えびアボカド、〇贅沢てりたま〇生ハム＆マスカルポーネ（〇は新ラインナップ）となっている。