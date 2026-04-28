須田亜香里、犬山城望む温泉入浴ショット公開「お肌がスベスベで眩しい」「ドキッとした」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/04/28】元SKE48の須田亜香里が4月27日、自身のInstagramを更新。温泉での入浴ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「大人の色気溢れてる」バスタオル姿の入浴ショット
須田は東海テレビ「美味温泉」（4月1日水曜深夜0時15分〜）の番組ロケでのオフショットを複数枚投稿。「愛知県犬山市の温泉と美味しいお食事を巡りました」「犬山城を眺めながら温泉に入ったのは初めての経験でとても贅沢でした」とつづり、犬山城を背景にバスタオル姿で入浴している姿を公開している。
また「大人の隠れ家的な素敵なお店も皆様と共有できて嬉しいです」と添えて、町を散策している様子や食事を楽しむショットも披露している。
この投稿には「癒やされる」「美しい」「透明感がすごい」「ドキッとした」「景色も最高」「絵になりすぎます」「お肌がスベスベで眩しい」「女神の入浴ショット」「素敵な笑顔」「大人の色気溢れてる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元アイドル「大人の色気溢れてる」バスタオル姿の入浴ショット
◆須田亜香里、温泉での入浴ショット公開
須田は東海テレビ「美味温泉」（4月1日水曜深夜0時15分〜）の番組ロケでのオフショットを複数枚投稿。「愛知県犬山市の温泉と美味しいお食事を巡りました」「犬山城を眺めながら温泉に入ったのは初めての経験でとても贅沢でした」とつづり、犬山城を背景にバスタオル姿で入浴している姿を公開している。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿には「癒やされる」「美しい」「透明感がすごい」「ドキッとした」「景色も最高」「絵になりすぎます」「お肌がスベスベで眩しい」「女神の入浴ショット」「素敵な笑顔」「大人の色気溢れてる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】