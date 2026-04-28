神田うの、第1子妊娠中のカリスマトレーナーAYAのふっくらお腹に手添える2ショット公開「毎週どんどん大きく成長していく」
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの神田うのが4月28日、自身のInstagramを更新。カリスマトレーナーのAYAとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠中の41歳美女トレーナー「毎週どんどん大きく成長していく」ふっくらお腹披露
神田は「お腹の中ですくすく育っていくAYA先生のBabyBoyが可愛くて可愛くて仕方がありません」とつづり、第1子妊娠中のAYAとの2ショットを複数枚投稿。AYAのふっくらとしたお腹に手と顔を添えて笑顔でカメラ目線の姿を公開している。
他にも「毎週どんどん大きく成長していくその命の神秘を娘にも見せてもらえて嬉しく思っております」と顔をハートのスタンプで隠した神田の長女がAYAのお腹を触っている様子も披露し「いよいよ9ヶ月 今は母子共に健康で元気に生まれてきてくれる事だけを願っています AYA先生残りの妊婦生活顔晴って（頑張って）下さい」とエールの言葉を続けている。
この投稿には「素敵な関係」「ほっこりする」「命の尊さを感じる」「優しい空気感」「幸せな気持ちになる」「元気に生まれますように」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】妊娠中の41歳美女トレーナー「毎週どんどん大きく成長していく」ふっくらお腹披露
◆神田うの、AYAのふっくらお腹に寄り添う2ショット公開
神田は「お腹の中ですくすく育っていくAYA先生のBabyBoyが可愛くて可愛くて仕方がありません」とつづり、第1子妊娠中のAYAとの2ショットを複数枚投稿。AYAのふっくらとしたお腹に手と顔を添えて笑顔でカメラ目線の姿を公開している。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿には「素敵な関係」「ほっこりする」「命の尊さを感じる」「優しい空気感」「幸せな気持ちになる」「元気に生まれますように」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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