

岡山・矢掛町にオープンしたアウトドア複合施設「アウトドアヴィレッジやかげ」

岡山県矢掛町の小田川沿いに28日、アウトドアの複合施設、「アウトドアヴィレッジやかげ」がオープンしました。

地域のにぎわいを創出しようと、矢掛町が川を管理する岡山県と協力して整備したもので、広さは約4.6haです。

初心者でも利用しやすいオートキャンプ場がある他、アウトドア用品メーカー「モンベル」の店舗、JA晴れの国岡山が運営するカフェなどが入る管理棟があります。

小田川でSUPなどの水上アクティビティを楽しむこともできます。

（訪れた人は―）

「わくわくしますね。近くにできたので」

「買い物の選択肢が増えますよね。『矢掛にも行こうよ』となるのがうれしいなと思います」

総事業費は約20億円です。営業時間は店ごとに異なります。

（矢掛町／山岡 敦 町長）

「従来（矢掛町の）古い町並みを味わっていただいた方も『アウトドアヴィレッジやかげ』にお越しいただいて、より大きな空間の中で新たな町の可能性が開けてくるんじゃないかなと感じております」