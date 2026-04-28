ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊８２ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　3.062
フランス　　　3.725（+66）
イタリア　　　3.885（+82）
スペイン　　　3.53（+47）
オランダ　　　3.195（+13）
ギリシャ　　　3.844（+78）
ポルトガル　　　3.481（+42）
ベルギー　　　3.656（+59）
オーストリア　3.336（+27）
アイルランド　3.295（+23）
フィンランド　3.355（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）