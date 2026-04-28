ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅拡大 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅拡大

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）

ドイツ 3.062

フランス 3.725（+66）

イタリア 3.885（+82）

スペイン 3.53（+47）

オランダ 3.195（+13）

ギリシャ 3.844（+78）

ポルトガル 3.481（+42）

ベルギー 3.656（+59）

オーストリア 3.336（+27）

アイルランド 3.295（+23）

フィンランド 3.355（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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