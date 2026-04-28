ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 3.062
フランス 3.725（+66）
イタリア 3.885（+82）
スペイン 3.53（+47）
オランダ 3.195（+13）
ギリシャ 3.844（+78）
ポルトガル 3.481（+42）
ベルギー 3.656（+59）
オーストリア 3.336（+27）
アイルランド 3.295（+23）
フィンランド 3.355（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 3.062
フランス 3.725（+66）
イタリア 3.885（+82）
スペイン 3.53（+47）
オランダ 3.195（+13）
ギリシャ 3.844（+78）
ポルトガル 3.481（+42）
ベルギー 3.656（+59）
オーストリア 3.336（+27）
アイルランド 3.295（+23）
フィンランド 3.355（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）