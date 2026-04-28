アメリカの司法省は、トランプ大統領が出席する夕食会場近くで起きた銃撃事件で逮捕された男を、トランプ氏に対する殺人未遂など3つの罪で訴追したと発表しました。

トランプ大統領が出席する夕食会場近くで起きた銃撃事件で逮捕されたコール・アレン容疑者（31）。

アメリカ ブランチ司法長官代行

「本日、司法省は連邦地裁に対し、コール・トーマス・アレン容疑者を3件の罪で訴追した。第1の罪状は、合衆国大統領に対する暗殺未遂だ」

27日、アメリカのブランチ司法長官代行はアレン容疑者を、▼トランプ氏への殺人未遂の罪など3つの罪で訴追したと明らかにしました。

また、ワシントンの連邦検事は…

ワシントンDC ピロ連邦検事

「これは間違いなく、合衆国大統領に対する暗殺未遂だ。容疑者はその意図を明確にしていた。その意図とは、できるだけ多くの閣僚らを倒すことだった」

容疑者が当時、散弾銃と拳銃のほか、複数の刃物などを所持していたと明かしました。

27日、アレン容疑者は訴追手続きのため、ワシントンの連邦地裁に初めて出廷、有罪となれば終身刑となる可能性があります。アレン容疑者の地元では…

記者

「こちらがアレン容疑者の自宅とみられています。今も玄関の電気がついていますが、中に人がいるかは分かりません」

学習塾で講師として働いていたアレン容疑者。

娘が容疑者の元教え子

「廊下ですれ違っても目を合わせず、周りと関わろうともしませんでした。挨拶も一切なく、見かけるといつも黙って座っている印象でした」

背景に何があったのか、捜査当局が全容解明を進めています。