『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「男性職員…日常的に立ち入り可能 旭山動物園の焼却炉に妻遺棄か」についてお伝えします。

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旭川市・今津寛介市長

「旭山動物園の職員が、警察の事情聴取を受けるという重大な事態が発生しています。深くおわびを申し上げます」

会見で陳謝した北海道旭川市の今津市長。事態が明らかになってから初めて会見を開きました。

旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、30代の男性職員への任意の聴取が続いています。

男性はこれまで「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」という趣旨の話をしていて、殺害についてもほのめかしていることがわかっています。

また、関係者によりますと、男性が「遺棄した」と話す焼却炉は、男性職員が日常的に立ち入れる立場だったとみられています。警察は28日も男性の自宅の捜索に入り、3日続けて証拠品などを調べました。

こうした事態を受け、旭川市は29日に予定されていた動物園の夏の開園を来月1日に延期することを決めました。

これまでに警察は男性の供述をもとに園内を調べていますが、妻の遺体は見つかっていません。現在も慎重な捜査が続いています。