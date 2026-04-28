外国証券 先物取引高情報まとめ（4月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3867( 3742)
9月限 27( 27)
TOPIX先物 6月限 6618( 6618)
日経225ミニ 5月限 2849( 2849)
6月限 115889( 115889)
7月限 23( 23)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2121( 2121)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 5692( 5692)
日経225ミニ 5月限 1595( 1595)
6月限 50587( 50587)
7月限 33( 33)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 104( 53)
TOPIX先物 6月限 974( 974)
日経225ミニ 6月限 394( 394)
7月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 388( 341)
TOPIX先物 6月限 2258( 1176)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 3091( 3059)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 277( 264)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1115( 1115)
日経225ミニ 5月限 43( 43)
6月限 3450( 3450)
7月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 239( 239)
TOPIX先物 6月限 1907( 1907)
日経225ミニ 6月限 1193( 1193)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1927( 1927)
TOPIX先物 6月限 5124( 5124)
日経225ミニ 5月限 1834( 1834)
6月限 32416( 32416)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 552( 508)
TOPIX先物 6月限 335( 335)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1164( 98)
TOPIX先物 6月限 931( 931)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 72( 72)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 858( 858)
日経225ミニ 5月限 32( 32)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3867( 3742)
9月限 27( 27)
TOPIX先物 6月限 6618( 6618)
日経225ミニ 5月限 2849( 2849)
6月限 115889( 115889)
7月限 23( 23)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2121( 2121)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 5692( 5692)
日経225ミニ 5月限 1595( 1595)
6月限 50587( 50587)
7月限 33( 33)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 104( 53)
TOPIX先物 6月限 974( 974)
日経225ミニ 6月限 394( 394)
7月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 388( 341)
TOPIX先物 6月限 2258( 1176)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 3091( 3059)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 277( 264)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1115( 1115)
日経225ミニ 5月限 43( 43)
6月限 3450( 3450)
7月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 239( 239)
TOPIX先物 6月限 1907( 1907)
日経225ミニ 6月限 1193( 1193)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1927( 1927)
TOPIX先物 6月限 5124( 5124)
日経225ミニ 5月限 1834( 1834)
6月限 32416( 32416)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 552( 508)
TOPIX先物 6月限 335( 335)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1164( 98)
TOPIX先物 6月限 931( 931)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 72( 72)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 858( 858)
日経225ミニ 5月限 32( 32)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース