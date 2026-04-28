　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3867(　　3742)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6618(　　6618)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2849(　　2849)
　　　　　 　 　 6月限　　　115889(　115889)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　23(　　　23)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2121(　　2121)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5692(　　5692)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1595(　　1595)
　　　　　 　 　 6月限　　　 50587(　 50587)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　33)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 104(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 974(　　 974)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 394(　　 394)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 388(　　 341)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2258(　　1176)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3091(　　3059)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 277(　　 264)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1115(　　1115)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3450(　　3450)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 239(　　 239)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1907(　　1907)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1193(　　1193)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1927(　　1927)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5124(　　5124)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1834(　　1834)
　　　　　 　 　 6月限　　　 32416(　 32416)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 552(　　 508)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 335(　　 335)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1164(　　　98)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 931(　　 931)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　72(　　　72)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 858(　　 858)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース