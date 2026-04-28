「日経225オプション」5月限プット手口情報（28日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
SBI証券 164( 34)
UBS証券 25( 25)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 17( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 21( 21)
JPモルガン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
SBI証券 164( 34)
UBS証券 25( 25)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 17( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 21( 21)
JPモルガン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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