　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 646(　 196)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　60(　　60)
JPモルガン証券　　　　　　　　　56(　　56)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　23(　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　37(　　17)
シティグループ証券　　　　　　　 9(　　 9)
ビーオブエー証券　　　　　　　 108(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 200(　　 0)
野村証券　　　　　　　　　　　 150(　　 0)

◯5万9125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯5万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 228(　 228)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 200(　 200)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
シティグループ証券　　　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　 4)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 112(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　　 0)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯5万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 320(　 220)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　49(　　49)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　20(　　20)
野村証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
ビーオブエー証券　　　　　　　　14(　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　 113(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　10)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
東海東京証券　　　　　　　　　　10(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース