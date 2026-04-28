「日経225オプション」5月限プット手口情報（28日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 646( 196)
UBS証券 60( 60)
JPモルガン証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SMBC日興証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
SBI証券 37( 17)
シティグループ証券 9( 9)
ビーオブエー証券 108( 8)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
野村証券 150( 0)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 228( 228)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
シティグループ証券 17( 17)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
SMBC日興証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 22( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ABNクリアリン証券 112( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJ証券 100( 0)
SBI証券 2( 0)
◯5万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 220)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
三菱UFJ証券 20( 20)
野村証券 20( 20)
松井証券 17( 17)
ビーオブエー証券 14( 14)
JPモルガン証券 113( 13)
SBI証券 12( 10)
UBS証券 10( 10)
東海東京証券 10( 10)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 646( 196)
UBS証券 60( 60)
JPモルガン証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SMBC日興証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
SBI証券 37( 17)
シティグループ証券 9( 9)
ビーオブエー証券 108( 8)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
野村証券 150( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 228( 228)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
シティグループ証券 17( 17)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
SMBC日興証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 22( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ABNクリアリン証券 112( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJ証券 100( 0)
SBI証券 2( 0)
◯5万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 220)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
三菱UFJ証券 20( 20)
野村証券 20( 20)
松井証券 17( 17)
ビーオブエー証券 14( 14)
JPモルガン証券 113( 13)
SBI証券 12( 10)
UBS証券 10( 10)
東海東京証券 10( 10)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース