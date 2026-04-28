「日経225オプション」5月限コール手口情報（28日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
楽天証券 25( 17)
SBI証券 27( 13)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 22( 18)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
シティグループ証券 150( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
楽天証券 25( 17)
SBI証券 27( 13)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 22( 18)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
シティグループ証券 150( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース