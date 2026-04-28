「日経225オプション」5月限コール手口情報（28日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
JPモルガン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SMBC日興証券 20( 20)
SBI証券 30( 18)
BNPパリバ証券 12( 12)
シティグループ証券 10( 10)
楽天証券 7( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
UBS証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
シティグループ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 603( 403)
モルガンMUFG証券 200( 200)
JPモルガン証券 40( 40)
三菱UFJ証券 130( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
大和証券 20( 20)
BNPパリバ証券 120( 20)
SBI証券 123( 19)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 12( 12)
東海東京証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
Jトラストグローバル 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
野村証券 100( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
JPモルガン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SMBC日興証券 20( 20)
SBI証券 30( 18)
BNPパリバ証券 12( 12)
シティグループ証券 10( 10)
楽天証券 7( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
UBS証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
シティグループ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 603( 403)
モルガンMUFG証券 200( 200)
JPモルガン証券 40( 40)
三菱UFJ証券 130( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
大和証券 20( 20)
BNPパリバ証券 120( 20)
SBI証券 123( 19)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 12( 12)
東海東京証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
Jトラストグローバル 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
野村証券 100( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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