◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）

泉口友汰選手が脳しんとうなどの診断を受けたため、代わりにショートに入ることが多い巨人の小濱佑斗選手。この日もショート8番でスタメン出場しています。

まだ数試合ですが、1軍と2軍の差の大きさを肌で感じているようで、守備では「バッターの足の速さも1軍レベルになると、1ファンブルですぐにセーフになっちゃいそうだなと思いますし、1つ1つのプレーに対する緊張感は感じているところです」と語りました。

打撃では2軍に送られたときに阿部慎之助監督から「速いまっすぐを打てるように」と課題を与えられました。その課題をクリアするために取り組んだのは「すり足」ではなく足を上げてのバッティング。

「キャンプの時は（フォームに）動きがなさ過ぎて、ボールを受けてしまって、差し込まれる場面が多かった。プロの1軍レベルになるとアマ野球とは違って、1つの迷い、疑いが刺される原因になる。速いボールを打たないと1軍では生き残っていけないので、課題としてやっていきたいなと思います」

まだまだ完成していないという打撃フォームですが、4月21日に初ヒットを放つと、25日には初打点と勢いに乗る小濱選手。泉口選手が帰ってきても切磋琢磨（せっさたくま）しながら、争えるような立ち位置についていたいと意気込みました。