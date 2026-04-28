読売３３３終値、６７６円高の４万８２６３円…利益確定売りで下落の日経平均と方向感異なる一日に

２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６７６円４３銭（１・４２％）高の４万８２６３円７９銭だった。

３日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２７４銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、６１９円９０銭（１・０２％）安の５万９９１７円４６銭だった。日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄に利益確定の売り注文が集中し、読売３３３とは値動きの方向感が異なる一日となった。

日本銀行は２８日の金融政策決定会合で、政策金利の据え置きを決めた。ただ、株式市場では足元のインフレ（物価上昇）を受けて早期の利上げ観測が高まり、銀行株を中心に買い注文が広がった。東証プライム銘柄の８割超が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、関西電力グループのきんでんが１４・４３％と最も大きく、オリックス（９・８３％）、清水建設（９・４２％）と続いた。

下落率は、ソフトバンクグループ（９・８６％）、日東電工（９・０６％）、ルネサスエレクトロニクス（６・７５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、３６・９１ポイント（０・９９％）高い３７７２・１９。