少しずつ能登で見かける機会が増えてきたのが人気キャラクターの「ポケモン」。石川県の能登地域ではポケモンを活用したにぎわい創出が進められています。その期待される効果とは…



リポート・中田 智輝 記者：

「今、幕が下ろされました。ゲートにはポケモンのさまざまな絵が描かれています」



のと鉄道の穴水駅で28日に披露されたゲート。奥能登の玄関口で、おなじみのポケモンたちが出迎えです。





穴水町・吉村 光輝 町長：「ポケモンに関する一つ一つが、能登誘客の起爆剤になると考えております」そして、駅に到着した列車にも…

そして、駅の中の表示にもキャラクターの姿が…



さらに…



「はい、にっこり～♪」



ゲートだけではなく、顔出しパネルもこの日から設置。穴水駅は”ポケモン尽くし”となりました。

のと鉄道・中田 哲也 社長：

「かわいらしい、穴水町にふさわしいデザインになったなと思っています。訪れる人が楽しくなっていただくこと。地域の皆さまに笑顔が戻ってくればいい」



震災の復興支援として、進められているポケモンによる能登の”まちおこし”。



その姿は、今後、能登観光の中核を担う和倉温泉にも…



中田 智輝 記者：

「この足湯が、ポケモン足湯としてリニューアルします」

七尾湾を望みながら足湯を楽しむことができる「湯っ足りパーク」。



震災以降、足湯コーナーは閉鎖されていましたが、5月12日から「わくらポケモン足湯」としてリニューアルします。



その他にも、ポケモンが描かれたマンホールが各市町で29日から公開されるほか、のと里山空港は今年夏ごろに「ポケモン空港」としてリニューアルが予定されています。

こうしたコラボは、どのような効果が期待できるのか…



隣の福井県。3年前からポケモンとタイアップしての観光政策が進められています。



福井県のPRイベントに登場したり、地元名産品とのコラボ商品が生み出されました。

福井県の担当者は：

「お子さんだけではなくて、ゲームが始まった年の(人が)、大人になった20代から30代のファミリーというところにいっぱい来ていただいてる。大人気のポケモンとコラボしていますので、福井県内だけではなくて県外からもそれを目当てに(福井県に)来ていただいて、観光誘致につながっていると実感している」



震災からの復興を目指す能登地域。ポケモンによるPRで訪れる人の心を”ゲット”できるのでしょうか？

