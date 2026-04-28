辻希美の長女・希空、ビーチで美スタイル全開！ 「川平湾で初のサバニ乗ったんだー」
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が28日までにInstagramを更新。ビーチでの水着姿を披露した。
【写真】辻希美の長女・希空、水着姿が「スタイル抜群」 昨年のショットも（14枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
そんな彼女が「川平湾で初のサバニ乗ったんだー」と今回投稿したのはオフショット。写真には、黒ビキニ姿でビーチを満喫する笑顔を収めた。ファンからは6.8万を超える「いいね！」が寄せられている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空、水着姿が「スタイル抜群」 昨年のショットも（14枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
そんな彼女が「川平湾で初のサバニ乗ったんだー」と今回投稿したのはオフショット。写真には、黒ビキニ姿でビーチを満喫する笑顔を収めた。ファンからは6.8万を超える「いいね！」が寄せられている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）