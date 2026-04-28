ICExが、7月1日発売の2ndアルバム『FRESH!!』の収録曲およびBlu-rayの詳細を公開した。

アルバムは全形態共通で10曲収録しており、CD化されていない既発曲も含め、すべてがCD初収録楽曲となる。“FRESH”というタイトル通り、新鮮なICExの魅力を存分に感じられるラインナップが揃っているという。特に新曲「プン☆ジェラ」は、嫉妬心から思わずプンプンしてしまう感情をテーマにした、これまでにない切り口の楽曲でICExの新たな挑戦とも言える楽曲になっているとのこと。

また、初回限定盤AのBlu-rayには、2026年3月に開催された＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞のライブ映像から全13曲を収録している。一方、初回限定盤Bでは、『ICEx バスツアー -東京-』と題し、メンバーがバスツアーで東京を巡る、ここでしか見ることができない彼らの素顔が詰まった内容となっている。

あわせて、リリースイベント情報も公開された。東京、名古屋、大阪、仙台の4都市を巡るリリースイベントでは、『FRESHシェイク!!』と題した、この日限りの特別パフォーマンスを披露予定とのこと。加えて、7月1日のアルバム発売日当日には、『新宿住友ビル 三角広場』での開催も決定している。

◾️2ndアルバム『FRESH!!』

2026年7月1日（水）リリース

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/FRESH/ ・初回限定盤A 5,500円（税込）CD＋BD

［CD］全形態共通

［Blu-ray］ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”

01.8COUNT

02.It’s party time!

03.Sunny Road

04.Hollywood

05.COUNT DOWN

06.ナイトフライト

07.恋ソーダ

08.listen to your heart

09.Butterfly Echo

10.Drive in my Tokyo

11.運命の1ページ

12.CANDY

13.Glory Days ・初回限定盤B 5,500円（税込）CD＋BD

［CD］全形態共通

［Blu-ray］ICEx バスツアー -東京- ・通常盤 3,300円（税込）CD only ※順不同

プン☆ジェラ / FRESH!! / Lost in you / Retro Universe / HAMIGAKI / 熱烈ファイヤー (HOTx) / We are ICEx! / Our Story / Give Me! / Glory Days ・FC限定豪華盤 9,900円（税込）CD+PhotoBook＋グッズ（全8種）

［CD］全形態共通

［PhotoBook］FRESH!! Photobook

［グッズ］歯ブラシホルダー

※完全受注生産

※付属のグッズはメンバー別全8種になります。 ▼チェーン別オリジナル購入特典

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルステッカーA

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：オリジナルステッカーB

・VICTOR ONLINE STORE：オリジナルステッカーC

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種

・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー ※ランダム8種

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。

※『オリジナルステッカー』は対象店舗・オンラインストアでの通常予約・購入でもらえます。

※早期予約特典の対象店舗・オンラインストアにて対象期間中にご予約の方はチェーン別オリジナル特典とのW特典となります。

※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

※特典の絵柄は後日発表いたします。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️ICEx 2ndアルバム「FRESH!!」発売記念リリースイベント 2026年5月16日(土) ＠東京都・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

ミニライブ：14:00開演 2026年5月17日(日) ＠埼玉県・エミテラス所沢 2F TOKOROZAWA e-CUBE

ミニライブ：14:00開演 2026年5月23日(土) ＠兵庫県・阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ

ミニライブ：14:00開演 2026年5月24日(日) ＠大阪府・イオンモール堺鉄砲町赤レンガ広場

ミニライブ：14:00開演 2026年6月6日(土) ＠関東某所

ミニライブ：後日発表 2026年6月7日(日) ＠千葉県・イオンモール幕張新都心 グランドモール1F グランドスクエア

ミニライブ：後日発表 2026年6月13日(土) ＠神奈川県・みなとみらい 日本丸メモリアルパーク

ミニライブ：後日発表 2026年6月14日(日) ＠愛知県・三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 1F屋外イベントスペース デカゴン

ミニライブ：後日発表 2026年6月27日(土) ＠宮城県・仙台駅前E BeanS 10階 屋上特設ステージ

ミニライブ：後日発表 2026年6月28日(日) ＠東京都・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

ミニライブ：

1部 時間後日発表【筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介】

2部 時間後日発表【志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗】 2026年7月5日(日) ＠関東某所

ミニライブ：後日発表

◾️＜ICEx 2ndアルバム「FRESH!!」発売記念スペシャルイベント＞

2026年7月1日(水) ＠東京都・新宿住友ビル 三角広場 ※参加メンバーが変更になる場合がございます。

※イベントの詳細は後日発表致します。会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※イベント日程は追加になる可能性があります。

※天候、災害、アーティストの都合により、やむを得ず中止になる場合がございます。

※上記以外の会場が追加される場合があります。

※会場内へのキャリーケースや大きなお荷物のお持ち込みは禁止とさせていただきます。大きな荷物は公共のロッカーに預けてからお越し下さい。

※イベントに参加する際は屋内外問わずに気温・気候に注意して万全の準備をお願いいたします。

※イベント内容はメンバーによるミニライブ＋特典会を予定しております。会場によってはライブの実施ができず特典会のみ行う可能性もありますので、詳細の発表の時にご案内を致します。

◾️＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 ”FRESHest!!”＞ 【愛知】COMTEC PORTBASE

2026年8月21日（金）開場17:30／開演18:30

2026年8月22日（土）

≪1部≫開場12:30／開演13:30

≪2部≫開場16:30／開演17:30 【福岡】福岡国際会議場 メインホール

2026年8月29日（土）開場17:00／開演18:00

2026年8月30日（日）

≪1部≫開場12:30／開演13:30

≪2部≫開場16:30／開演17:30 【大阪】NHK大阪ホール

2026年9月18日（金）開場17:30／開演18:30

2026年9月19日（土）

≪1部≫開場12:30／開演13:30

≪2部≫開場16:30／開演17:30 【東京】東京国際フォーラム ホールA

2026年9月23日（水・祝）開場17:00／開演18:00 詳細：https://icex.jp/contents/105762