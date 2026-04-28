【映画ランキング】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』初登場V！ 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は2位に
4月24〜26日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、任天堂の人気ゲームを基にして2023年に大ヒットを記録したアニメーション映画の第2弾『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、初週金土日動員112万1000人、興収16億100万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【写真で見る】4月24〜26日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は公開から2週連続首位だった『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員67万4000人、興収10億200万円という超ハイアベレージを記録したものの2位に後退。それでも累計動員533万人を超え、興収は80億円に迫り、はやく100億円突破は確実という数字まで来ている。
3位は、先週2位だった『人はなぜラブレターを書くのか』が、週末金土日動員9万4000人、興収1億3000万円をあげたものの、ワンランクダウン。累計では動員35万人、興収4億を突破した。
4位は、京都アニメーションが吹奏楽にかける高校生の青春を10年に亘り描いてきたアニメシリーズの完結編2部作の前編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』が、初週金土日動員7万7000人、興収1億2400万円をあげ初登場。
5位は、公開10週目を迎えた『超かぐや姫！』、6位には公開9週目の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』がランクインした。
公開6週目を迎えた7位『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、累計動員90万人、興収15億円を突破。また公開12週目の『ほどなく、お別れです』は圏外から10位に。累計では336万人、興収45億円を突破した。
4月24〜26日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第2位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第3位：『人はなぜラブレターを書くのか』
第4位：『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第7位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第8位：『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』
第9位：『私がビーバーになる時』
第10位：『ほどなく、お別れです』
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2位は公開から2週連続首位だった『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員67万4000人、興収10億200万円という超ハイアベレージを記録したものの2位に後退。それでも累計動員533万人を超え、興収は80億円に迫り、はやく100億円突破は確実という数字まで来ている。
4位は、京都アニメーションが吹奏楽にかける高校生の青春を10年に亘り描いてきたアニメシリーズの完結編2部作の前編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』が、初週金土日動員7万7000人、興収1億2400万円をあげ初登場。
5位は、公開10週目を迎えた『超かぐや姫！』、6位には公開9週目の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』がランクインした。
公開6週目を迎えた7位『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、累計動員90万人、興収15億円を突破。また公開12週目の『ほどなく、お別れです』は圏外から10位に。累計では336万人、興収45億円を突破した。
4月24〜26日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第2位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第3位：『人はなぜラブレターを書くのか』
第4位：『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第7位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第8位：『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』
第9位：『私がビーバーになる時』
第10位：『ほどなく、お別れです』