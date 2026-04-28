謎だらけでおぞましい悪夢的映像体験！ 映画『KEEPER／キーパー』本予告解禁
『ロングレッグス』で一大センセーションを巻き起こしたオズグッド・パーキンス監督×気鋭スタジオ・NEONの最新タッグ作となる映画『KEEPER／キーパー』より、徐々に追い込まれていく様が恐ろしい本予告映像と本ポスターが解禁された。
【動画】不穏さと謎に好奇心が刺激される！ 映画『KEEPER／キーパー』本予告
交際相手の男性からロマンチックな週末旅行に誘われた女性を主人公にした本作は、いわゆる“山小屋／山荘もの”のホラーとして幕を開ける。しかし、その後は予測不能の奇怪な出来事が相次ぎ、見る者は主人公同様に現実と悪夢の境界さえ見失い、この世のあらゆる常識もホラーの約束事も通用しない極限恐怖に理性を狂わされていく。
友人に電話をかけるリズ。しかし、電波が悪く会話がままならない。思わず「だから田舎は大嫌い」と半分泣き出しそうな顔で笑いながら言い放つシーンから予告編は始まる。
交際1周年を迎えたリズと医師であるどこか謎めいたところがあるマルコム。この先の人生プランを考えたいリズは、彼の気持ちを測り兼ねていた。そんな折、マルコムの山荘で記念旅行をすることになった2人。洗練されながらも、何か違和感を感じる山荘で何者かの気配を幾度となく感じ「誰か呼んだの？」とマルコムに問うが、「いいや」と特に探す様子もない返事に「誰かいるの、調べて！」と苛立ちを隠さないリズ。
「ここには絶対何かがいる…」と不穏なナレーションと共に、視線を感じ見渡すリズ、何かを見上げ驚くマルコム、そして何かを見つめながら「そんな…」とリズは恐怖に顔を歪める。「こんなことになるなんて…」と申し訳なさそうに言うマルコムのシーンのあとには、ノートに顔を伏せながら正気の無い表情で何かを一心に書き続け、こめかみのあたりを指でなぞるリズが。彼女が見てしまったものとは…？ 一体彼女の身に何が起きたのか？
さらに、美しい女性の肌を露出した後ろ姿や、血まみれで断末魔の叫びを上げる様子、隣家のゴミ袋に入れられた女性の顔、ガラス越しの女性の顔など異様な情景「超絶異常な迷宮的悪夢体験」というコピーと共に畳み掛けられる。最後にはリズの後ろに、人なのか、人ならざるものなのかの蠢く様子が…。
「巧みに折りたたまれるホラー折り紙」ギレルモ・デル・トロ。不安を恐怖へと変容させる天性の才能がある」ポン・ジュノ。「狂気へと向かう、恐怖の墜落」ジェームズ・ワン、と名だたる映画監督たちのコメントが並び本作への興味を掻き立てられる。「囚われるー」と言うコピーは何を意味しているのか。不穏さと謎に好奇心が刺激される映像になっている。
本ポスターでは、恐怖に叫び声を上げるリズの横顔に何者かの黒ずんだ手が襲いかかるおぞましい様子が切り取られている。『KEEPER／キーパー』と言うロゴにも赤い血のようなデザインが施され、“恋人に誘われ、山荘を訪れた女性に迫る極限恐怖。超絶異常な迷宮的悪夢体験。あなたの感性が試される―。”と言うコピーが並ぶ。
映画『KEEPER／キーパー』は、5月29日より全国公開。
【動画】不穏さと謎に好奇心が刺激される！ 映画『KEEPER／キーパー』本予告
交際相手の男性からロマンチックな週末旅行に誘われた女性を主人公にした本作は、いわゆる“山小屋／山荘もの”のホラーとして幕を開ける。しかし、その後は予測不能の奇怪な出来事が相次ぎ、見る者は主人公同様に現実と悪夢の境界さえ見失い、この世のあらゆる常識もホラーの約束事も通用しない極限恐怖に理性を狂わされていく。
交際1周年を迎えたリズと医師であるどこか謎めいたところがあるマルコム。この先の人生プランを考えたいリズは、彼の気持ちを測り兼ねていた。そんな折、マルコムの山荘で記念旅行をすることになった2人。洗練されながらも、何か違和感を感じる山荘で何者かの気配を幾度となく感じ「誰か呼んだの？」とマルコムに問うが、「いいや」と特に探す様子もない返事に「誰かいるの、調べて！」と苛立ちを隠さないリズ。
「ここには絶対何かがいる…」と不穏なナレーションと共に、視線を感じ見渡すリズ、何かを見上げ驚くマルコム、そして何かを見つめながら「そんな…」とリズは恐怖に顔を歪める。「こんなことになるなんて…」と申し訳なさそうに言うマルコムのシーンのあとには、ノートに顔を伏せながら正気の無い表情で何かを一心に書き続け、こめかみのあたりを指でなぞるリズが。彼女が見てしまったものとは…？ 一体彼女の身に何が起きたのか？
さらに、美しい女性の肌を露出した後ろ姿や、血まみれで断末魔の叫びを上げる様子、隣家のゴミ袋に入れられた女性の顔、ガラス越しの女性の顔など異様な情景「超絶異常な迷宮的悪夢体験」というコピーと共に畳み掛けられる。最後にはリズの後ろに、人なのか、人ならざるものなのかの蠢く様子が…。
「巧みに折りたたまれるホラー折り紙」ギレルモ・デル・トロ。不安を恐怖へと変容させる天性の才能がある」ポン・ジュノ。「狂気へと向かう、恐怖の墜落」ジェームズ・ワン、と名だたる映画監督たちのコメントが並び本作への興味を掻き立てられる。「囚われるー」と言うコピーは何を意味しているのか。不穏さと謎に好奇心が刺激される映像になっている。
本ポスターでは、恐怖に叫び声を上げるリズの横顔に何者かの黒ずんだ手が襲いかかるおぞましい様子が切り取られている。『KEEPER／キーパー』と言うロゴにも赤い血のようなデザインが施され、“恋人に誘われ、山荘を訪れた女性に迫る極限恐怖。超絶異常な迷宮的悪夢体験。あなたの感性が試される―。”と言うコピーが並ぶ。
映画『KEEPER／キーパー』は、5月29日より全国公開。