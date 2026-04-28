バナナマン・日村勇紀、当面の間休養へ「医師より休養が必要との判断」
お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀が当面の間、休養することが28日、明らかになった。所属事務所の株式会社ホリプロコムが発表した。
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発表では、日村について「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。これを受け、「当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。
また、ファンや関係者に向けて「ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とコメント。あわせて、報道機関に対し「本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
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発表では、日村について「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。これを受け、「当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。
また、ファンや関係者に向けて「ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とコメント。あわせて、報道機関に対し「本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。