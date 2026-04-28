高知FW河田篤秀が決めたゴールが話題に

鮮やかすぎる”ゴラッソ”が話題を呼んでいる。

4月25日のJ2・J3百年構想リーグの第12節で、高知ユナイテッドSCのFW河田篤秀が右足アウトサイドでのロングループ弾を決めた。

徳島ヴォルティスと対戦した高知は、後半立ち上がりの1分と経たないタイミングで河田が相手のスキを突いた。最終ラインでのパスが不安定になったところ、ゴールから約35メートルの位置から河田は相手GKの位置を見極めてワンタッチシュートを狙った。

右足のアウトサイドに掛けたシュートは、ゴール枠外から曲がり落ちてくる芸術的な軌道でゴールに吸い込まれ、この試合の先制点になった。その後、点の取り合いを制して高知は2-1で勝利している。

ファンからも「すごい軌道」「うますぎるだろ！」「物理法則が捻じれてしまった」「ぐいーんと曲がっている」「シュートセンスの塊」「こんなに曲がって落ちるもんなのか！」といった驚きのコメントが寄せられている。

2015年にアルビレックス新潟シンガポールでプロキャリアをスタートした河田は、17年に帰国して新潟へ加入。国内ではJ1からJ3まで各カテゴリーを渡り歩きながら高知が6クラブ目となり、徳島戦は古巣対決だった。33歳になったベテランは、相手のスキを見逃さないしたたかさと確かな技術を見せつけた。（FOOTBALL ZONE編集部）