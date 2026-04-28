TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットは、5月5日15時～17時に、山下達郎のラジオ番組「JFNスペシャル2026 山下達郎50周年記念 Sunday Song Book 増刊号 Supported by Rakuten Card」を放送。山下達郎の50年にわたる音楽活動の軌跡を名曲とともに、リスナーの思い出やエピソードを交えながら振り返る。

番組では、山下達郎のこれまでの音楽史をさまざまなエピソードとともに振り返りながら、50年のキャリアの中で生み出された数々のヒット曲やアルバムの名曲を、リスナーからのメッセージとともにお届け。

東京ドリームパーク内・SGCホール有明の“こけら落としプレミアシリーズ”として今月開催された「TATSURO YAMASHITA LIVE at SGC HALL ARIAKE」から、貴重なライブ音源を初オンエアする。

本番組の放送にあたって山下達郎は、「おかげさまでデビュー50周年を迎えることができました」と感謝を語りながら、リスナーから寄せられた数々のメッセージに触れ、「皆さんの生活の思い出がにじみ出ている、素敵な青春の記憶をたくさんいただきました」とコメント。初めてアルバムを手にした日の記憶や、人生の節目で支えとなった楽曲との出会いなど、世代を超えて寄せられた“音楽とともにある人生”のエピソードを丁寧に紹介していく。

番組では、Xにて「#サンソン増刊号」のハッシュタグとともに、コメントを募集。さらに、放送後に特設サイトより番組を聴いた感想のメッセージを送った人の中から、抽選で50人に番組ロゴ入り・オリジナルピンバッジをプレゼントする。応募期間は5月5日17時～5月12日23時59分まで。