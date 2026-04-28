Mrs. GREEN APPLE、朝ドラ主題歌「風と町」Teaser Movie公開 Music Videoはあす29日公開
Mrs. GREEN APPLEの新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMusic Videoがあす29日、午後9時よりYouTubeでプレミア公開される。その待機ページでTeaser Movieが公開された。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「風と町」Teaser Movie
森のなかと思しき空間のなかを、ゆっくりと歩みを進めていくような映像に、一枚の葉っぱが風に舞い、物語のはじまりを予感させる。
なお「Behind the Song & the Scenes」はすでに公式YouTubeチャンネルで公開されており、20分近くに及ぶ濃密な映像により、その制作過程が明らかにされている。
『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）は、対照的な価値観を持つ2人の看護師が“最強のバディ”へと成長していく姿を描く物語。明治の激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する。俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「風と町」Teaser Movie
森のなかと思しき空間のなかを、ゆっくりと歩みを進めていくような映像に、一枚の葉っぱが風に舞い、物語のはじまりを予感させる。
なお「Behind the Song & the Scenes」はすでに公式YouTubeチャンネルで公開されており、20分近くに及ぶ濃密な映像により、その制作過程が明らかにされている。
『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）は、対照的な価値観を持つ2人の看護師が“最強のバディ”へと成長していく姿を描く物語。明治の激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する。俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める。