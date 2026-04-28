俳優の坂東龍汰（２８）が２８日、大阪市内で、舞台「カッコーの巣の上で」大阪公演（７月１０〜１３日、森ノ宮ピロティホール）の取材会に出席した。

６０年代の精神病院を舞台に人間の尊厳と不条理を描き、７５年にはジャック・ニコルソン主演で映画化されたケン・キージーの同名小説を劇作家、俳優の松尾スズキ（６３）が手がける。松尾作品への初出演に「経験できるのは、なんて幸せ者なんだろうという気持ちです。あんまりないと思う。けっこうミラクルなことが起きているような気がします。役者人生レベルで言っても」と喜んだ。

主演の間宮祥太朗（３２）との初共演に「まだ合流できていなくて…。間宮さんが入ってきて、空気がグッと、温度が上がるんじゃないかと思って楽しみにしています。（間宮の）印象は…ネコ科の大きい系。ライオンとか、トラとか」と思いをめぐらせた。

坂東は「大阪で、間宮さんと２人で走りたい。大阪城のお堀を朝ランニング。緑を見ると裸足で走りたくなる。間宮さんとは『きのうのお酒抜けてますか？』みたいな話をするんじゃないですか」と、間宮を連れ立っての“朝ラン”を熱望した。