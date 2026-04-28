元モーニング娘。で４児ママの市井紗耶香（４２）が２８日、ブログを更新。４月から新社会人となった娘に会い、手作りの総菜を渡し、「安心」したことを明かした。

モー娘。２期メンバーの市井は２０００年５月に卒業。その後、歌手活動をしたが、０３年１１月に芸能界引退を発表。０４年５月にギタリストと結婚し、同年８月に長女（２１）を出産。次女（１８）も誕生したが、１１年５月に離婚。１２年７月に美容師と再婚し、１３年３月に長男（１３）、１７年４月に三女（９）を授かっている。

ブログでは、「日持ちする煮物やおばんざいをいくつか作りタッパーに詰めて、ひとり立ちした娘に会ってきた 会うと安心 ほんとうに安心」と久しぶりに２人きりでカフェでお茶をしたことを報告。

娘が「やわらかな表情」になっていたことを明かし、「母として、できることはなんだろう きちんとできてるかな 言葉じゃ表せない グッとくるものがある 自分自身の気を引き締めるような感覚」「＃１番のファンでいること ＃全力応援」「愛おしい時間でした」とつづった。