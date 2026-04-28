「退団が予想される」W杯メンバー入り濃厚の日本代表FW、今夏に移籍か「クラブにとって本意ではない売却」
シーズン残り１か月で調子が上向きなのは朗報だ。
セルティックの前田大然は、ここ２試合連続でゴールを記録した。スコティッシュ・カップ準決勝でセント・ミレンを相手に18試合ぶりの得点をマーク。さらにリーグ前節のフォルカーク戦では２ゴールを決めている。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は４月26日、「直近のマエダは、まさにセルティックが必要とするタイミングで調子を取り戻した。夏の移籍市場に向けてクラブの立場も強化している」と報じた。
「残り５試合で彼が良いパフォーマンスを出せるなら、セルティックはチャンピオンとなるだろう。さらに、それはワールドカップに出場する日本代表入りの可能性を高める」
「（夏の移籍市場で）マエダは退団が予想されるひとりだ。ほかの選手たちと異なり、クラブにとって本意ではない売却だろう。だが、彼は誰よりも多くの移籍金をもたらすはずだ。今からシーズンが終わるまで、タイトルにつながるようなパフォーマンスを見せることができれば、代役を見つけるのにも、そのためのふさわしい資金を得る上でも、クラブの立場を強化するだろう」
去就は不透明だが、前田の調子が上がってきたことを喜ぶ声が多いのは確かだ。まずはセルティックの国内二冠に貢献できるか、そして出場が濃厚なワールドカップで活躍できるかが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛プレスからのミドルシュートも！前田大然の圧巻２ゴール・１アシスト
セルティックの前田大然は、ここ２試合連続でゴールを記録した。スコティッシュ・カップ準決勝でセント・ミレンを相手に18試合ぶりの得点をマーク。さらにリーグ前節のフォルカーク戦では２ゴールを決めている。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は４月26日、「直近のマエダは、まさにセルティックが必要とするタイミングで調子を取り戻した。夏の移籍市場に向けてクラブの立場も強化している」と報じた。
「残り５試合で彼が良いパフォーマンスを出せるなら、セルティックはチャンピオンとなるだろう。さらに、それはワールドカップに出場する日本代表入りの可能性を高める」
去就は不透明だが、前田の調子が上がってきたことを喜ぶ声が多いのは確かだ。まずはセルティックの国内二冠に貢献できるか、そして出場が濃厚なワールドカップで活躍できるかが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛プレスからのミドルシュートも！前田大然の圧巻２ゴール・１アシスト