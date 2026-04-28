平田知事は公約に掲げていた「県北知事室」を、佐世保市に開設しました。

現地視察や地域の声を聞く拠点として、県北地域の振興につなげます。

佐世保市の県北振興局に開設された「県北知事室」。

新幹線が開通し、再開発が進む長崎市や企業立地が相次ぐ県央地域に対し、産業振興などが課題となっている県北地域の現状把握や、政策立案の拠点として平田知事が設置を公約に掲げていました。

（平田知事）

「県北の皆さんと長崎県政の心の距離を縮めるところからまず始めて、皆さま方からも、いろいろな課題を寄せていただいて一つひとつ、着実に解決していく」

28日は9つの市と町のトップらと意見交換し、交通や医療などの課題を共有しました。

（平田知事）

「県北のみなさんから、長崎県政が県北の方を向いてくれているんだろうか、という話をよく聞く機会が多くあった。私自身も県職員含めて、県北の現場に頻繁に足を運んで、ダイレクトにそういった課題が把握できるような関係を作っていきたい」

平田知事は平均で月に2回程度、県北知事室に入り、現地視察や意見交換を行う方針です。