村上宗隆は再建計画の「完璧な中心」　MLB公式が球団別最高の新加入選手に選出「魅力的な性格、規律ある練習態度も備える」

村上が止まらない。12号アーチを放って本塁打ランクのトップに立った(C)Getty Images

MLB公式サイトは現地時間4月27日、30球団別に最も印象深い新戦力選手を特集した。ブルージェイズの新エースとなったディラン・シースや、タイガースのケビン・マゴニクル内野手らの名前が挙がる中で、日本人選手ではホワイトソックスの村上宗隆が唯一選出された。

【動画】深夜に豪快な一発！村上宗隆、逆転3ランを放つシーンをチェック

村上はここまで29試合に出場して打率.243、12本塁打、23打点、41三振という成績。出塁率と長打率を足したOPSは.965とエリートレベルの数字を残している。

開幕戦からの3試合連続本塁打という派手なデビューから、その後はしばらく当たりが止まった。だが、4月17日のアスレチックス戦で再び目覚めのアーチを放つと、そこから圧巻の5試合連続本塁打。23日のダイヤモンドバックス戦で連続本塁打記録は途切れたが、その翌24日のナショナルズ戦、27日のエンゼルス戦でも本塁打をかっ飛ばした。

12本塁打は27日現在でリーグトップ。OPSもリーグ5位につけている。

同サイトはここまでの活躍に賛辞を送り、加えて「魅力的な性格と、疲れを知らない規律ある練習態度も兼ね備えており、クラブハウス内でも完璧に馴染んでいる」と人間性や勤勉な態度なども高く評価した。

チームは昨年まで3年連続で100敗以上し、2年連続地区最下位中の再建期にある。今季も12勝17敗でア・リーグ中地区で4位。「ムラカミは、2年総額3400万ドル（約54億4000万円）の契約期間を超えて、この再建計画の中心を担う完璧な存在になるかもしれない」と「チームの顔」へと成長していくことに期待を寄せた。