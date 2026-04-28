“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を展開するリベルタは、美しい素足づくりを応援する「ベビーフット」から、「ベビーフット 足爽快ロールオンジェル」を4月28日にリベルタオンラインショップ・ECモールで先行発売、5月8日から全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、総合スーパーにて順次発売する（一部取り扱いのない店舗もある）。

立ち仕事やスポーツ後、さらにこれからの季節、長期連休の旅行等で長時間の移動や歩行頻度も上がり、脚への負担が蓄積しやすくなることも多いのでは。

酷使した脚は、熱がこもったような不快感や重たさを感じやすくなり、1日が終わって靴を脱いだ瞬間に“脚のだるさ”を実感する場面も少なくない。

そこで開発した「ベビーフット 足爽快ロールオンジェル」は、脚をすっきりとリフレッシュしたい時にぴったりのロールオンタイプの冷感（メントールによる冷感）ジェル。

ピンポイントに冷やすアイテムとは違い、脚全体に塗り広げられることでのクールなリフレッシュ感と、1日頑張った脚をググッとほぐす（ロールオンのマッサージによる）ことのできるアイテムになっている。

手を汚さずに、下から上にコロコロと転がすだけの“ほぐし塗り”で、心地よいケアタイムを叶える。

忙しい毎日でも手軽に続けやすく、気温の上昇やこれからイベントが増えて外出機会も多くなる季節に向けて、新しい脚ケア習慣アイテムとしておすすめとなっている。

商品特徴は、お風呂上りや就寝前にコロコロ塗るだけ。メントール（清涼化剤）配合のひんやりとした使用感で脚すっきりだという。1日酷使した脚に、心地よいリフレッシュ感を与える。先端のボールを転がしながら、下から上へ塗るだけ。マッサージしながら均一にジェルを塗布し、脚全体を包み込む。塗布後も爽快感が広がり気持ちいい使い心地だとか。だる脚を快適な状態に導く。肌に潤いを与える。自宅だけでなく、旅行先やスポ―ツ後に使用するのもオススメだという。

［小売価格］1760円（税込）

［発売日］

リベルタ公式オンラインショップ・ECモール：4月28日（火）

全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、総合スーパー：5月8日（金）

リベルタ＝https://liberta-j.co.jp