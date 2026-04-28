リンガーハットは、4月29日から、全国のリンガーハット フードコート店舗において、小学生以下の消費者を対象とした「おこさまメニュー」を、単品各390円（税込）で開始する。

これまでセットメニュー（590円）のみだったおこさまメニューを、単品から注文できるように刷新し、好みに応じて、ジュースやデザートをプラスできる自由度の高いメニュー体系にした。ゴールデンウィーク期間中や、ショッピングでフードコートを利用する家族連れに、より手軽に楽しんでもらえる食事体験を提供する。この機会に是非来店してほしい考え。

リンガーハットのメインメニューであるちゃんぽん「ちびっこちゃんぽん」はスープに豆乳を加えた特別仕様となっている。子どもが食べやすいまろやかで優しい味わい仕上げており、ラー油を使用していないため、小さな子どもでも安心して食べられる。

「ちゃんぽん」のほか、パリパリ食感が楽しい「さらうどん」、香ばしい「チャーハン」、そしてエビや豚肉、ブロッコリーが入った店舗限定の「ナポリタン」と、子どもの好みに合わせた4種類をラインアップしている。「ちゃんぽん」と「さらうどん」には、種類豊富なリンガーハットこだわりの国産野菜が入っており、両親にも嬉しいメニューになっている。

［小売価格］単品 390円（税込）

［発売日］4月29日（水）

※フードコート店舗限定

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp