島忠は、4月29日〜5月11日の期間限定で、家計応援企画「爆安挑戦セール」の第4弾を開催する。

食品・日用品の値上げが続く中、島忠は「物価高に負けない全力価格応援」を掲げ、生活必需品を中心に、通常に比べて求めやすい価格で提供する同セールを企画した。

今回のセール第4弾では、特に価格にこだわった「爆安挑戦商品」を従来の10アイテムから倍増となる20アイテムへと拡充した。日用品や食品など、日々の暮らしに欠かせない商品を中心に、同社直近販売価格と比較して最大約45％オフで提供する（「最大約45％オフ」は、INABA 焼かつお かつおミックス味の同社販売価格（2月22日〜4月19日）との比較によるもの。対象商品・割引率は商品によって異なる）。

さらに、住まいの見直しや模様替えに役立つ最大約180アイテムを対象とした「GW模様替え応援キャンペーン」も同時開催する。家具・収納用品・インテリア関連商品を中心に期間限定価格で用意する。春から初夏へと移り変わるゴールデンウィークに、部屋を整えてみては。

お得に買い物を楽しめるこの機会に、ぜひ島忠・ホームズへ来店してほしい考え。

［開始日］4月29日（水）

島忠＝https://www.shimachu.co.jp