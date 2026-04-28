サントリーは、「金麦〈彩りはずむ夏の夜〉」を6月23日から夏季限定で発売する。

麦のうまみにこだわった“幸せな家庭の食卓に最もふさわしいビール類”がコンセプトの「金麦」ブランドは、多くの消費者に好評を得ている。なかでも季節のワンシーンを商品名に盛り込んだ限定品には「ネーミングが情緒的で惹かれる」「味わいからも季節を感じられた」といった声が寄せられた。今回は夏季限定商品「金麦〈彩りはずむ夏の夜〉」を発売し、さらなるファン拡大を図る。

中味は、複数種類のアロマホップを使用し、上面発酵酵母を用いて醸造することで、複層的にふくらむフルーティな香りと心地よく続く余韻を楽しめる。

パッケージは、夜の縁日に映える水風船をモチーフとして描き、彩り豊かなデザインに仕上げた。

ネーミングについては、消費者に同商品を通して季節をより一層感じてもらいたいとの思いから、“色鮮やかな夜の縁日に心がはずむ”という多くの人が体験したことのある夏の思い出を表現した。

［小売価格］設定なし

［発売日］6月23日（火）

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/beer