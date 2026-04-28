マイボイスコムは、2回目となる「機能性表示食品」に関するインターネット調査を23月1日〜7日にマイボイスコムのアンケートモニターを対象に実施し、1万1179件の回答を集めた（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：3月1日〜3月7日、回答者数：1万1179名）。

機能性表示食品は、パッケージに「機能性表示食品」と表示があり、科学的根拠に基づく健康機能・成分を表示した食品。特定保健用食品や栄養機能食品は除く。

機能性表示食品の利用経験者（「直近1年間に利用した」「以前利用したことがある」の合計）は4割強となった。女性で比率が高く、女性30〜70代では各5割前後となっている。

利用経験者に「知っているが、利用したことはない」を合わせた、機能性表示食品の認知率は8割強だった。男性10〜40代では、「機能性表示食品を知らない」がやや高くなっている。

機能性表示食品認知者のうち、利用時に効果を期待している人（「期待している」「期待しているが、補助的なものだと思う」の合計）は3割強。直近1年間に利用した人に限ると、6割強となっている。「体によさそうな気がする」が15.1％、「安心感・気休め程度と考えている」が17.0％、「特に意識していない」が28.5％となった。

直近1年間に何らかの機能性表示食品を購入した人は約45％だった。購入した機能性表示食品のジャンルは（複数回答）、「お茶系飲料・健康茶、コーヒー・紅茶系飲料、ココア」「乳製品」が各2割弱、「清涼飲料、炭酸飲料、果実・野菜ジュース」が9.6％となっている。

直近1年間に機能性表示食品を購入した人に、購入した商品の機能を聞いた（複数回答）。「中性脂肪を抑える、体脂肪の減少」が40.4％、「腸内環境改善、整腸作用、おなかの調子を整える、便通改善」が29.6％、「コレステロール対策」「免疫機能の維持」が各2割強だった。「腸内環境改善、整腸作用、おなかの調子を整える、便通改善」「免疫機能の維持」は女性高年代層、「骨の健康、関節の健康をサポート」は女性70代で高くなっている。「血圧対策」は男性高年代層、「体重やウエストの減少、BMI値の改善をサポート」は男性10〜50代でやや高くなっている。「ストレス緩和」は、若年層で高い傾向となっていた。

機能性表示食品の購入意向者は、「購入したい」「まあ購入したい」を合わせて約26％。女性では3割強、直近1年間に機能性表示食品を購入した層では4割弱となっている。非購入意向者（「購入したくない」「あまり購入したくない」の合計）は3割強だった。