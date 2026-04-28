故木村花さんのメモリアル興行「ＨＡＮＵＲ」（５月２３日、後楽園ホール）で本格復帰するジャングル叫女（３５）が、スターダムの極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ」の小波（２９）、吏南（１９）と６人タッグマッチで激突することが２８日に発表された。

叫女は左ヒザなどの負傷を理由に２０２０年１０月から長期欠場し、２１年９月にスターダムを退団。スターダム時代の盟友でプライベートでも親友だった花さんの母・木村響子氏のオファーを受け、今大会での復帰を決断。メインイベントで岩田美香（センダイガールズ）、桃野美桜（マーベラス）と組んで、小波、ＶＥＮＹ、吏南組と６人タッグマッチで激突することとなった。

叫女は吏南、小波とは花さんの立ち上げたユニット「トーキョー・サイバー・スクワッド（ＴＣＳ）」で共闘。しかし２０年１０月の横浜武道館大会での「敗者ユニット解散ノーＤＱマッチ」で小波がＴＣＳを裏切り、大江戸隊入りしたことでユニットは解散となっていた。

この日の会見には小波と吏南が登壇。電話での参加となった叫女は「自分が元々試合をしたかった３人と一気に試合をできることになった。この３人は花への思いもすごく強くて、花との親交もある３人。この３人だからこそぶつけられる思い、戦いができるかな」と意気込む。小波とは画面越しに激しい視殺戦を繰り広げていた。