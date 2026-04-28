「りくりゅうペア」の引退について、名古屋の街で聞きました。

【写真を見る】｢アイスショーで世界トップの演技が見られたら｣｢寂しいけど…｣ りくりゅう引退会見 名古屋の街の受け止めは… 今後はプロとして活動

Q.引退ついてどう思う？

「まだもったいない。まだ璃来ちゃん24歳でしょう。もうちょっといけるんじゃないですか」

Q.今後ふたりにどうなってほしい？

「結婚するって話じゃなかった？」

Q.そういう話は公式には出ていないと思いますが…

「あ～出ていないんだ」

「プロになると言っていたから、それはそれでいいんじゃないか。寂しいけどね、もう1年くらいやってほしい」

「悲しいけど2人が決めたことなので、これからも違う所で頑張ってほしい」

「後継者を育成するのもいいし、アイスショーで世界のトップの演技が見られたらすごいと思う」

「あとはゆっくりスケートを楽しんでほしい」

「やりたいことをのんびりやってもらってもいい。お疲れさまでした」

会見で語られた 2人の今後

では、4月28日の会見で2人は今後について…



（木原龍一選手 33歳）

「今後はプロとして活動していく予定。なかなか自分たちが日本のみなさまにペアの技を、ペアというものをお見せする機会が現役中は限られていたので、まだ細かい内容は決まっていないけど、今年中に色んな所を回ってペアの技をお見せしたい」

一方、三浦璃来選手は…



（三浦璃来選手 24歳）

「技術だけじゃなくて、生徒一人一人をきちんと見て寄り添える、メンタル面でもサポートできるコーチになりたいなと思います」