｢アイスショーで世界トップの演技が見られたら｣｢寂しいけど…｣ りくりゅう引退会見 名古屋の街の受け止めは… 今後はプロとして活動
「りくりゅうペア」の引退について、名古屋の街で聞きました。
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Q.引退ついてどう思う？
「まだもったいない。まだ璃来ちゃん24歳でしょう。もうちょっといけるんじゃないですか」
Q.今後ふたりにどうなってほしい？
「結婚するって話じゃなかった？」
Q.そういう話は公式には出ていないと思いますが…
「あ～出ていないんだ」
「プロになると言っていたから、それはそれでいいんじゃないか。寂しいけどね、もう1年くらいやってほしい」
「悲しいけど2人が決めたことなので、これからも違う所で頑張ってほしい」
「後継者を育成するのもいいし、アイスショーで世界のトップの演技が見られたらすごいと思う」
「あとはゆっくりスケートを楽しんでほしい」
「やりたいことをのんびりやってもらってもいい。お疲れさまでした」
会見で語られた 2人の今後
では、4月28日の会見で2人は今後について…
（木原龍一選手 33歳）
「今後はプロとして活動していく予定。なかなか自分たちが日本のみなさまにペアの技を、ペアというものをお見せする機会が現役中は限られていたので、まだ細かい内容は決まっていないけど、今年中に色んな所を回ってペアの技をお見せしたい」
一方、三浦璃来選手は…
（三浦璃来選手 24歳）
「技術だけじゃなくて、生徒一人一人をきちんと見て寄り添える、メンタル面でもサポートできるコーチになりたいなと思います」