peco、冷凍作り置き＆残り物活かした息子弁当公開「親近感湧く」「彩りも綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントのpecoが4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ、ネギ入り卵焼き・ひとくち餃子…残り物活かした息子弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。「昨日の夜の残りの キャベツと玉ねぎの塩だれ炒め」の他、残り物のにんじんのごま和えとネギ入りの卵焼き、「作り置き冷凍していた ひとくち餃子」にミニトマトを添えた彩り豊かな弁当を披露している。
この投稿は「親近感湧く」「丁寧な盛り付け」「彩りも綺麗」「どれも美味しそう」「組み合わせも最高」と反響を呼んでいる。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ、ネギ入り卵焼き・ひとくち餃子…残り物活かした息子弁当公開
◆peco、冷凍作り置き＆残り物活かした息子弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。「昨日の夜の残りの キャベツと玉ねぎの塩だれ炒め」の他、残り物のにんじんのごま和えとネギ入りの卵焼き、「作り置き冷凍していた ひとくち餃子」にミニトマトを添えた彩り豊かな弁当を披露している。
◆pecoの投稿に「どれも美味しそう」と反響
この投稿は「親近感湧く」「丁寧な盛り付け」「彩りも綺麗」「どれも美味しそう」「組み合わせも最高」と反響を呼んでいる。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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