2児の母・木下優樹菜、3人分の“味しみ”弁当公開「大根の煮物がたまらない」「ご飯がすすむ」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】元タレントの木下優樹菜が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「満足感ありそう」豚しぐれ・鶏と大根の煮物など詰まった3人分弁当
木下は、黒の弁当箱1つとナチュラルカラーの弁当箱2つが並んだ写真を投稿。黒ごまがのった白ごはんに、豚肉のしぐれ煮、しっかりと味が染みた鶏と大根の煮物、きゅうりのハム巻きなどが添えられており、食欲をそそる弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「ご飯がすすむ」「絶対美味しいやつ」「満足感ありそう」「とても参考になる」「大根の煮物がたまらない」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「満足感ありそう」豚しぐれ・鶏と大根の煮物など詰まった3人分弁当
◆木下優樹菜、3人分の“味しみ”弁当披露
木下は、黒の弁当箱1つとナチュラルカラーの弁当箱2つが並んだ写真を投稿。黒ごまがのった白ごはんに、豚肉のしぐれ煮、しっかりと味が染みた鶏と大根の煮物、きゅうりのハム巻きなどが添えられており、食欲をそそる弁当となっている。
◆木下優樹菜の投稿に「ご飯がすすむ」の声
この投稿に、ファンからは「ご飯がすすむ」「絶対美味しいやつ」「満足感ありそう」「とても参考になる」「大根の煮物がたまらない」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】