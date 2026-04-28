菊地姫奈、個性派空間での美脚ショット公開「ギャップにやられる」「破壊力すごい」と話題
【モデルプレス＝2026/04/28】モデルで女優の菊地姫奈が4月27日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュなショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳美人女優「ギャップにやられる」個性派空間での超ミニ丈美脚ショット
菊地はシンプルなハートの絵文字を添えて、ガラスブロックに囲まれた空間で撮影された写真を複数枚投稿。赤いサングラスをかけて、引き締まった脚が際立つコンパクトでスポーティーなセットアップ姿を披露している。個性的な背景と両手を顔の横に添えたポージングも相まって、スタイリッシュな雰囲気を漂わせている。
この投稿には「かっこいい」「レベチな可愛さ」「ギャップにやられる」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳美人女優「ギャップにやられる」個性派空間での超ミニ丈美脚ショット
◆菊地姫奈、美しい脚際立つスタイリング披露
菊地はシンプルなハートの絵文字を添えて、ガラスブロックに囲まれた空間で撮影された写真を複数枚投稿。赤いサングラスをかけて、引き締まった脚が際立つコンパクトでスポーティーなセットアップ姿を披露している。個性的な背景と両手を顔の横に添えたポージングも相まって、スタイリッシュな雰囲気を漂わせている。
◆ 菊地姫奈の投稿に反響
この投稿には「かっこいい」「レベチな可愛さ」「ギャップにやられる」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】