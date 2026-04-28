元モー娘。飯田圭織、3色肉巻きメインの手作り弁当公開「ベビーコーンの彩りが綺麗」「健康的でバランスがいい」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「野菜たっぷりで真似したい」アスパラ・ベビーコーン・チーズの肉巻き弁当
飯田は「火曜日のお弁当〜」と記し、弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。アスパラガス、ベビーコーン、チーズの3色の肉巻きをメインに、卵焼き、ブロッコリーなどのおかずと、黒ごまを丁寧に散らした白ごはんを盛り付けた彩り豊かな弁当を披露し、「今日も頑張りましょう〜」とつづっている。
また、弁当箱の隣には個包装のチーズや、デザートとしてマスカットが並べられている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうなおかずばかり」「野菜たっぷりで真似したい」「健康的でバランスがいい」「ベビーコーンの彩りが綺麗」「参考になる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「野菜たっぷりで真似したい」アスパラ・ベビーコーン・チーズの肉巻き弁当
◆飯田圭織、3色肉巻きメインの弁当披露
飯田は「火曜日のお弁当〜」と記し、弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。アスパラガス、ベビーコーン、チーズの3色の肉巻きをメインに、卵焼き、ブロッコリーなどのおかずと、黒ごまを丁寧に散らした白ごはんを盛り付けた彩り豊かな弁当を披露し、「今日も頑張りましょう〜」とつづっている。
◆飯田圭織の投稿に「一気に彩り豊かになる」の声
この投稿に、ファンからは「美味しそうなおかずばかり」「野菜たっぷりで真似したい」「健康的でバランスがいい」「ベビーコーンの彩りが綺麗」「参考になる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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