3児の母・滝沢眞規子、塩麹唐揚げ・蟹入り卵焼き…手作り弁当公開「豪華」「旬の食材たくさん」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/28】モデルの滝沢眞規子が3月24日、自身のInstagramを更新。久しぶりに作ったという弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル、蟹入り卵焼き・菜の花のナムル…品数豊富な手作り弁当公開
滝沢は「久しぶりのお弁当です」とコメントし、筍ご飯、塩麹唐揚げ、蟹入り卵焼き、菜の花のナムル、ひじきの煮物、キャロットラペなど多種のおかずが詰められた弁当を公開。「お互いに出張でお弁当生活ではなかったのでなんとなく身体のことを考えて折りをみてまた作ろうと思います」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「豪華」「旬の食材たくさんで季節感があって素敵」「すごく美味しそう」「見た目もバランスも満点」「彩りが綺麗で見るだけで楽しくなる」「愛がたっぷり」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳3児の母モデル、蟹入り卵焼き・菜の花のナムル…品数豊富な手作り弁当公開
◆滝沢眞規子、久しぶりの弁当公開
滝沢は「久しぶりのお弁当です」とコメントし、筍ご飯、塩麹唐揚げ、蟹入り卵焼き、菜の花のナムル、ひじきの煮物、キャロットラペなど多種のおかずが詰められた弁当を公開。「お互いに出張でお弁当生活ではなかったのでなんとなく身体のことを考えて折りをみてまた作ろうと思います」とつづっている。
◆滝沢眞規子の手作り弁当に反響
この投稿に、ファンからは「豪華」「旬の食材たくさんで季節感があって素敵」「すごく美味しそう」「見た目もバランスも満点」「彩りが綺麗で見るだけで楽しくなる」「愛がたっぷり」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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