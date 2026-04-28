東京都墨田区では「すみだ子どもＰＲ大使９期生」として新たに１０人の子どもたちを任命した。２６日に墨田区役所で任命式が行われ、新たな大使たち一人ひとりに任命証が手渡された。

「すみだ子どもＰＲ大使」は、区内在住の小学３年生から５年生が、子どもならではの視点や感性を生かした「すみだの魅力」を発信し、区民の輪を広げるとともに、愛着を育むことを目的とした取り組み。２０１７年度にスタートし、今年で９期目を迎える。

山本亨区長は「墨田区は、昨年『子ども条例』をつくり、『子どもが主役になれるまちづくり』を進めています。皆さんにはその先頭に立ち、積極的に意見や提案を出してもらいたいです。また活動を通して、大人が気付けないようなすみだの魅力を、ぜひ皆さんの目線で発見し、皆さんの言葉で伝えることで、多くの人がもっと墨田区を好きになってくれると思います。一人一人の好奇心を大切にして、元気に活動してくれることを期待しています」とあいさつした。

また任命式に先立ち、８期生とともに、ぬっく株式会社の森下さんを講師に迎え、「伝える力を育てるワークショップ」を実施。ワークショップでは、さまざまなオノマトペ（ドキドキなどの擬声語）が書かれたカードを使って今の気持ちを表現したり、自分をキャラクター化した自己紹介カードを作成。時間内に大使同士で交流しながら共通点を見つた。後半には山本区長も加わり、多くの大使が区長とも交流を深めた。

最初は緊張していた子どもたちの表情も次第に和らぎ、それぞれが自分の言葉で自身のことを一生懸命に伝えた。ワークショップを通して互いの良さを認め合い、交流を深めた９期生は、これから８期生の先輩大使とともに区のさまざまなイベントに参加し、すみだの魅力や情報を広く発信していく予定。

＜すみだ子どもＰＲ大使＞

すみだの魅力を幅広く発信する特命大使で、毎年４月に実施するワークショップの修了後に、区長から任命され、１年間、区のイベントなど、区の魅力のＰＲにつながる活動を行う。

対象：区内在住の小学３〜６年生（今年度の任期は２０２７年３月末まで）

人数：２０名（８期生：１０人、９期生：１０人）