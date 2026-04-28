◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 2-1 西武(28日、ベルーナドーム)

西武の渡邉勇太朗投手が今季最長となる8回を投げ1失点の好投。勝利とはならなかったものの、手応えを語りました。

今季5度目の登板となった渡邉投手は序盤3イニングをパーフェクトに抑えるなど好投。5回にカストロ選手にタイムリー2ベースを許しましたが、失点はその1点のみ。8回117球を投げ、4被安打、6奪三振、1失点の力投を見せました。

渡邉投手はこの日の投球を「中10日空いていましたし9連戦の初戦だったので、長いイニングを投げることを目標に(マウンドに)上がったんですけど、そこができたので良かったかなと」と総括。「初回から最後まで一球一球集中して投げられました」と振り返りました。

同点の8回には味方のエラーもあり2アウト3塁のピンチでレイエス選手との勝負に。ここで真っ向勝負で空振り三振に抑えました。この対戦を「自分のキャリアや成長を見たときに、ここで勝負しないと上のステージには行けないと思ったので勝負を選択しました」と覚悟の上での対戦だったことを明かします。

この日は「いい意味で勝負を楽しめたというか、余裕を持って。この緊迫感を楽しもうというマインドで投げていました」と明かした渡邉投手。「ああいう仲間のミスをカバーしてこそチームの中心となる存在だと思うので」と上を見据えました。