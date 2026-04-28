「AGA治療をやっている！」美容外科医の猛攻にカンニング竹山が告白！芸人としての矜持も
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分 5月3日は「世界卓球2026」により、放送日時を変更する可能性があります）。
4月26日（日）の放送は「カンニング竹山をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
【動画】「AGA治療をやっている！」美容外科医の猛攻にカンニング竹山が告白！芸人としての矜持も
しゃべりの格闘技「口喧嘩」の第3弾は、カンニング竹山と、美容外科医のドラゴン細井が対決！ 前半戦は「“学歴は人生に影響しない”とか言う奴、クソすぎる！」というテーマで激しい闘いを展開した2人。後半戦に突入し、口喧嘩はさらに過激に！
※前半はこちら
細井は「（竹山は）見た目に気を遣わなすぎ、クソすぎる！」と口撃。顔の善し悪しを言うのはダメだが、体型や髪型、洋服には気を遣えるとし、竹山に「周りからの見え方（印象）を良くしたら？」と提案する。
竹山は体型について、世界保健機構の決めたBMIの基準が本当なのかどうか疑問を呈すると、細井は「本当に決まってるだろ。データに基づいているんだから」とバッサリ。
「公共の電波に乗る人は手本になるべき！」と攻撃する細井に対し、「見た目の手本で言ったらダメ。差別になっちゃうから」と返し、“今の自分の状態を良しとしている”と語る竹山。
細井は医師として「死にたいのか？」とたたみかけるが、「テレビに僕みたいなのが出ているから、診察の時に言いやすい。“カンニング竹山みたいになったらいけない”というサンプルがある。私、大いにサンプルになりますから」とも。
さらに「見た目への努力をしていない」と攻撃し続ける細井に対し、「週に3回は1時間のランをやるし、頭はAGA治療をやっている。薬がなかったらハゲチャビンです！」と明かす竹山。
さらに「（仮に見た目を変えたとしても）世間は『竹山、何カッコつけてんだ！』となるだけ。今のまま馬鹿にされた方が芸人らしい。太くて、ダサくて、カッコ悪いやつが、毒づいている方がまだ面白いですよ」とまくしたて、細井は「典型的なダメ親父」とあきれるのだった。
ここで細井は「“整形なんて努力じゃない”とか言う奴、クソすぎる！」と主張。
整形も努力の一つとして認めていいという細井の意見に竹山も同意はするが、美容・整形外科医の中には技術が足りず、お金を取るだけの医師もいることへの問題を提起する。
すると細井は「自分は発信力があるので、（問題医師を）めちゃくちゃ叩いている。真面目なドクターはたくさんいるので、選んでもらえばいい」とコメント。
さらに細井は「竹山さんみたいに努力しないジジイを減らしたい」と口撃し、「整形しろ・しない」の論争に。
竹山は「自分の顔にメスを入れるのは嫌いな人間」と話し、韓国で整形してくる女性が同じような顔になっているのをどうにかならないかと言い始めたところで、バトルは終了〜！
実は細井に興味があり、事業も成功していて一目置いているため「やりにくかった」と話した竹山だが、果たして勝負の行方は！？
4月26日（日）の放送は「カンニング竹山をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
【動画】「AGA治療をやっている！」美容外科医の猛攻にカンニング竹山が告白！芸人としての矜持も
しゃべりの格闘技「口喧嘩」の第3弾は、カンニング竹山と、美容外科医のドラゴン細井が対決！ 前半戦は「“学歴は人生に影響しない”とか言う奴、クソすぎる！」というテーマで激しい闘いを展開した2人。後半戦に突入し、口喧嘩はさらに過激に！
細井は「（竹山は）見た目に気を遣わなすぎ、クソすぎる！」と口撃。顔の善し悪しを言うのはダメだが、体型や髪型、洋服には気を遣えるとし、竹山に「周りからの見え方（印象）を良くしたら？」と提案する。
竹山は体型について、世界保健機構の決めたBMIの基準が本当なのかどうか疑問を呈すると、細井は「本当に決まってるだろ。データに基づいているんだから」とバッサリ。
「公共の電波に乗る人は手本になるべき！」と攻撃する細井に対し、「見た目の手本で言ったらダメ。差別になっちゃうから」と返し、“今の自分の状態を良しとしている”と語る竹山。
細井は医師として「死にたいのか？」とたたみかけるが、「テレビに僕みたいなのが出ているから、診察の時に言いやすい。“カンニング竹山みたいになったらいけない”というサンプルがある。私、大いにサンプルになりますから」とも。
さらに「見た目への努力をしていない」と攻撃し続ける細井に対し、「週に3回は1時間のランをやるし、頭はAGA治療をやっている。薬がなかったらハゲチャビンです！」と明かす竹山。
さらに「（仮に見た目を変えたとしても）世間は『竹山、何カッコつけてんだ！』となるだけ。今のまま馬鹿にされた方が芸人らしい。太くて、ダサくて、カッコ悪いやつが、毒づいている方がまだ面白いですよ」とまくしたて、細井は「典型的なダメ親父」とあきれるのだった。
ここで細井は「“整形なんて努力じゃない”とか言う奴、クソすぎる！」と主張。
整形も努力の一つとして認めていいという細井の意見に竹山も同意はするが、美容・整形外科医の中には技術が足りず、お金を取るだけの医師もいることへの問題を提起する。
すると細井は「自分は発信力があるので、（問題医師を）めちゃくちゃ叩いている。真面目なドクターはたくさんいるので、選んでもらえばいい」とコメント。
さらに細井は「竹山さんみたいに努力しないジジイを減らしたい」と口撃し、「整形しろ・しない」の論争に。
竹山は「自分の顔にメスを入れるのは嫌いな人間」と話し、韓国で整形してくる女性が同じような顔になっているのをどうにかならないかと言い始めたところで、バトルは終了〜！
実は細井に興味があり、事業も成功していて一目置いているため「やりにくかった」と話した竹山だが、果たして勝負の行方は！？